Opnieuw 10 procent te snel tijdens snelheidsactie politiezone Westkust

Politiezone Westkust hield zondag een nieuwe snelheidsactie waarbij op drie plaatsen in de zone geflitst werd. Telkens mocht er maximum 50 kilometer per uur gereden worden. Net als vorige week reed 10 procent van de bestuurders te snel.

De snelheidsactie vond zondag plaats en in totaal werden 2.112 bestuurders gecontroleerd. 210 bestuurders hielden zich niet aan de snelheidslimiet. Telkens was de maximaal toegelaten snelheid 50 km/uur. De hoogst gemeten snelheid bedroeg 98 km/uur. Die werd gemeten in de Houtsaegerlaan in Koksijde waarbij met 149 snelheidsduivels op 831 gecontroleerde voertuigen ook absoluut de meeste betrappingen waren.

In de Astridlaan in Nieuwpoort reden 23 mensen te snel en was de hoogst gemeten snelheid 69 kilometer per uur. In de Veurnestraat in De Panne reden 38 bestuurders te snel en was de hoogste snelheid 77 kilometer per uur.

“Net zoals vorige week reed 10 procent van de gecontroleerde bestuurders te snel”, zegt Hélène Ingels van Westkust. “In de Houtsaegerlaan in Koksijde respecteerde zelfs 18 procent van de gecontroleerde bestuurders de snelheidslimiet niet. We blijven regelmatig aangekondigde en onaangekondigde flitsacties houden.” (JH)