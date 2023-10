PZ RIHO kondigt opnieuw flitscontroles aan, dit keer beperkt tot acht dagen in de maand november. In de maand oktober waren dat 21 dagen, waarvan er nu nog enkele resten.

Naast de aangekondigde controles, die telkens in één gemeente (Hooglede-Gits) of stad (Roeselare en Izegem), maar wel in meerdere straten, plaatsvinden, zijn er natuurlijk nog de niet-aangekondigde controles.