Oostendse politie houdt controle op taxi’s

Afgelopen vrijdag was er in Oostende een uitvoerige controle van taxi’s. Na verwerking van alle data en gegevens worden de resultaten nu bekendgemaakt.

De controles vonden plaats in het kader van een opleiding aan de West-Vlaamse Politieschool (WPS) met steun van de dienst Verkeershandhaving van Politie Oostende. In totaal werden 24 taxi’s aan een controle onderworpen. In één geval nam de politie een positieve speekseltest af bij een bestuurder, wiens rijbewijs meteen voor vijftien dagen werd ingetrokken.

Taxichauffeurs moeten een medisch onderzoek ondergaan om hun beroep uit te oefenen, maar bij één chauffeur was die medische keuring verlopen. Een pv was het resultaat. Eén voertuig was niet vergund, naast een proces-verbaal werd de kentekenplaat in beslag genomen.

Tot slot ging de politie over tot het inhouden van drie machtigingen omdat de taxi niet was aangesloten op de centrale rittendatabank Chiron, nochtans een Vlaamse verplichting. De politie stelde nog een handvol onmiddellijke inningen op tegen chauffeurs die het rookverbod in het voertuig negeerden, geen verbandkist of brandblusapparaat aan boord hadden.