Oostende blijft superflitser huren tot 2025

Het stadsbestuur blijft de superflitser huren tot 2025. Dat heeft het schepencollege beslist.

In september 2022 werd in Oostende de zone 30 ingevoerd op het hele grondgebied, met uitzondering van enkele invalswegen zoals de Gistelsesteenweg en delen van de Torhoutse- en Nieuwpoortsesteenweg. Het stadsbestuur breidde met die maatregel de bestaande ‘zones 30’ in bepaalde woonwijken en schoolomgevingen uit. 30 km per uur was voortaan de regel en er volgde een intensieve infocampagne met onder meer borden.

Na enkele maanden startte de stad met het flitsen. Aanvankelijk met de bestaande flitsers van de politie. Een nieuwe wetgeving liet begin 2023 toe dat de inkomsten van de overtredingen in de ‘zone 30’ door GAS-boetes konden geïnd worden. Zware overtredingen werden nog steeds doorgestuurd naar het parket.

Eind mei 2023 besliste het schepencollege om een ‘Lidar’ te huren. De semi-vaste flitspaal werd een maand later voor het eerst ingezet in de Mariakerkelaan en kreeg al snel de naam van ‘superflitser’ omdat er in de begindagen zeer veel wagens werden geflitst, ook op uren waarop de politie normaal niet flitst. De voorbije drie maanden werd de superflitser bijna wekelijks verplaatst. De Lidar staat thans in de Zandvoordedorpstraat (Zandvoorde) en ook daar worden heel wat wagens geflitst.

Nog vijftien maanden

Het stadsbestuur besliste nu om de superflitser te blijven huren tot begin januari 2025, tot enkele dagen na de start van de nieuwe bestuursperiode. Oostende gaat daarvoor in zee met het Evergemse Securoad, een bedrijf gespecialiseerd in verkeershandhaving. Zij reageerden handig op de nieuwe GAS5-wetgeving en organiseerden zelfs een webinar voor lokale besturen om het gebruik van de superflitser toe te lichten. De huur van de superflitser bedraagt 6.100 euro per maand met de mogelijkheid tot uitbreiding met opties afhankelijk van het gebruik. Maandag maken stadsbestuur en politie een evaluatie van de zone 30 en lichten ze hun verdere plannen toe.