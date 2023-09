In oktober schakelt men in PZ RIHO nog een tandje hoger en kondigt men alvast een flink pak controles aan. Hieronder lees je op welke dag in welke straten in Roeselare, Izegem en Hooglede de camera opgesteld zal staan.

Verder zijn er uiteraard nog de onaangekondigde controles en de vaste flitscamera’s.