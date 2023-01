Nu ook trajectcontroles in Veurne en randgemeenten

Sinds begin januari zijn er trajectcontroles actief in enkele dorpen en in de Albert I-laan in Veurne. Dit staat te lezen op het buurtnetwerk Hoplr van de stad Veurne.

Hardrijders worden bestraft met een GAS-boete. Na één week werden al 437 bekeuringen uitgeschreven. De camera’s staan onder meer in Avekapelle (Avekapellestraat-Roesdammestraat), Bulskamp (Bulskampstraat-Beauvoordestraat), Beauvoorde (Gouden Hoofdstraat) en Houtem (Moersteenweg-Westmolenstraat). Wel zijn enkele camera’s nog niet actief.