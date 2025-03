Nooit eerder zoveel fietsen gecontroleerd in politiezone Westkust tijdens campagne ‘Verplicht Verlicht’

De provinciale campagne ‘Verplicht Verlicht’ is sinds 28 februari afgelopen en uit cijfers blijkt dat politiezone Westkust nooit eerder zoveel fietsen controleerde als dit jaar. In totaal ging het om 4.987 fietsers. Ondanks dat recordaantal controles werden aanzienlijk minder fietsers zonder correct fietslicht betrapt. Het ging om 71 fietsen in totaal.

De provinciale campagne ‘Verplicht Verlicht’ benadrukt het belang van goed werkende fietsverlichting en zichtbaarheid in het verkeer. De campagne liep van 1 september 2024 tot 28 februari 2025. De focus van de actie lag zowel op bewustwording als op handhaving. Ook politiezone Westkust nam hier aan deel en controleerde een recordaantal fietsers in Koksijde, Nieuwpoort en De Panne. In totaal werden 4.987 fietsers gecontroleerd.

Veel minder betrapt

“Het preventieve luik van de campagne liep van 1 september tot en met 14 oktober 2024”, zegt Hélène Ingels van politiezone Westkust. “In de basis- en secundaire scholen op het grondgebied van onze politiezone werden 513 fietsen gecontroleerd. Bij 107 fietsen, dat is 21% van de gecontroleerde fietsen, was de fietsverlichting niet in orde. In 2023-2024 controleerden we 612 fietsen waarbij van 118 fietsen of 19% de fietsverlichting niet correct werkte. Van 15 oktober 2024 tot 28 februari 2025 liep het repressieve luik van de campagne, waarin we een recordaantal van 4.474 fietsen controleerden. Bij 71 fietsen, of 1,58% van het totaal, bleek de verlichting niet in orde. Dat is een duidelijke verbetering ten opzichte van de vorige campagne, waarbij 4.295 fietsen werden gecontroleerd en bij 184 fietsen, of 4,28% van het totaal, de verlichting niet correct werkte.”

Er werden 21 onmiddellijke inningen uitgeschreven voor volwassen fietsers. Zes processen-verbaal werden opgemaakt voor fietsers tussen de 16 en 18 jaar. Twaalf processen-verbaal voor fietser tussen de 12 en 16 jaar met de verplichting tot het volgen van een verkeersvormingsklas. Tot slot waren er mondelinge waarschuwingen voor fietsers jonger dan 12 jaar. (JH)