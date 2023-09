Nieuwe trajectcontroles in Ruddervoorde en Hertsberge

Op korte termijn worden twee nieuwe trajectcontoles geïnstalleerd in Oostkamp: Eén langs de N368 Proosdijstraat en één langs de N50 Kortrijksestraat.

Op de gemeenteraad van 21 september werd de plaatsing goedgekeurd van twee nieuwe een trajectcontroles enerzijds op de N368 Proosdijstraat tussen de Kruiskalsijde in Ruddervoorde en de Breeweg in Hertsberge en anderzijds op de N50 Kortrijksestraat tussen de Kruiskalsijde in Ruddervoorde en de grens met Wingene. Die keuze is bepaald omdat het belangrijke verbindingswegen zijn.

Naast het meten van de snelheid is het belangrijk dat ook geseinde voertuigen via het ANPR-netwerk ofwel nummerplaatherkenning gedetecteerd kunnen worden. Het Agentschap Wegen en Verkeer (AWV), de gemeente Oostkamp en de politiezone Het Houtsche investeren samen in het plaatsen van trajectcontroles op deze gewestwegen. Beide trajectcontroles dragen op die manier ook bij aan de inbraakbestrijding. (GST)