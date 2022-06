Nieuwe trajectcontrole in Lendelede zal tegen zomer van volgend jaar actief zijn

Langs de N36, tussen Lendelede en Kuurne, wordt in juni of juli volgend jaar een trajectcontrole operationeel. “De Vlaamse overheid maakt voor de realisatie van de installatie 160.000 euro vrij”, zegt Vlaams volksvertegenwoordiger Bert Maertens (N-VA) die daarover een parlementaire vraag stelde aan Vlaams minister van mobiliteit Lydia Peeters (Open VLD).

”Dat op deze drukke gewestweg tussen Lendelede en Kuurne binnenkort trajectcontrole van start gaat, is goed nieuws voor de verkeersveiligheid langs die weg”, vervolgt Bert Maertens. “Die trajectcontrole moet op dat stuk van de Rijksweg een aangepaste snelheid afdwingen en er de kans op ongevallen drastisch verminderen.”

De Vlaamse Regering besliste op 21 april van dit jaar om 43 nieuwe trajectcontroles, 8 nieuwe roodlichtcamera’s en 6 nieuwe snelheidscamera’s te plaatsen op gewestwegen in Vlaanderen.

“Tijdens een plaatsbezoek zal de exacte locatie nog bepaald worden””, vervolgt Bert Maertens. “De trajectcontrole zal in beide rijrichtingen werken. De technische installatie moet in het eerste kwartaal van 2023 afgerond zijn en dan kan de trajectcontrole een 3- à 4-tal maanden later operationeel zijn.”

Reacties

“We kregen eind maart een schrijven van Vlaams minister Lydia Peeters dat onze vraag voor een trajectcontrole op de N36 tussen Lendelede en Kuurne in aanmerking kwam voor realisatie”, zegt burgemeester Carine Dewaele (CD&V). “Onze aanvraag werd gesteund door de politiezone Vlas omwille van enkele dodelijke verkeersongevallen op die weg en omwille van de resultaten van de snelheidscontroles. De trajectcontrole zou dus in 2023 operationeel moeten zijn. Ik deelde dit mee op de gemeenteraad van april 2022.”

“Dit deel van de Rijksweg was al te vaak het decor van zware ongevallen waarvan sommige zelfs met dodelijke afloop”, zegt Marnic Vandenbroucke van de N-VA Lendelede. “Uiteindelijk streven zowel het gemeentelijke als het Vlaamse niveau hetzelfde doel na en dat is meer verkeersveiligheid.” (IB)