Nieuwe flitspaal op komst in Astridlaan in Nieuwpoort

Nieuwpoort zal nog dit jaar een vaste flitspaal laten plaatsen in de Astridlaan ter hoogte van huisnummer 45. Dat hebben de leden van de gemeenteraad beslist.

Vaste flitspalen komen op vraag van de bestuurlijke overheden. Aanvankelijk waren er 3 locaties voorgesteld en doorgenomen. Hieruit werd de Astridlaan geselecteerd omdat het een belangrijke invalsweg is naar Nieuwpoort-Stad en Nieuwpoort-Bad. De nabijheid van de scholen en andere openbare voorzieningen zoals het zwembad en Sportpark spelen ook een rol.

Het gaat om een vaste paal met een camera die in beide richtingen zal kunnen flitsen. Bedoeling is om deze in de loop van dit jaar te laten plaatsen in de Astridlaan ter hoogte van huisnummer 45.