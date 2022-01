Niemand betrapt tijdens verkeersactie Polder, maar wel twee bestuurders positief daarbuiten

Politiezone Polder organiseerde afgelopen weekend op diverse plaatsen in de zone (Diksmuide, Kortemark, Koekelare en Houthulst) een verkeersactie. Daarbij werden 81 voertuigen gecontroleerd maar niemand legde een positieve ademtest af. Buiten de actie lieten twee bestuurders zich wel in Kortemark betrappen. Zij zijn hun rijbewijs kwijt.

De verkeersactie vond plaats op zowel vrijdag als zaterdag doorheen de zone. Er werden in totaal 81 voertuigen gecontroleerd en elke bestuurder legde een negatieve ademtest af. Er werden wel tal van andere inbreuken vastgesteld. Zo werd een wagen getakeld omdat die geen verzekering had en werden onmiddellijke inningen uitgevoerd voor het niet dragen van de gordel en gebruik van de GSM.

Daarnaast waren er pv’s voor een bestuurder met een voorlopig rijbewijs die geen ‘L’ had hangen, voor een voertuig dat verboden was tot het verkeer en voor inbreuken inzake keuring en verzekering.

Rijbewijs 15 dagen kwijt

Buiten de verkeersactie werden wel twee bestuurder betrapt. Zondagavond om 20.30 uur werd een 46-jarige man gevolgd vanuit Kortemark omwille van zijn sportieve rijstijl en aan de kant gezet in de Kortemarkstraat in Torhout. De man legde een ademtest af met resultaat 1,54 promille waarna zijn rijbewijs 15 dagen werd ingehouden.

Dat was ook het geval enkele uren later in de Hogestraat in deelgemeente Werken. Een 38-jarige bestuurster van een auto met meerdere doeleinden legde een ademtest af met als resultaat 1,72 promille. Bovendien voldeed ze aan de checklist drugs in het verkeer en werd een speekseltest afgenomen die positief was. Het rijbewijs van de dame werd ingetrokken voor de duur van 15 dagen.

