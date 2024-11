Naast de BOB-campagne wordt er in december in Politiezone RIHO ook nog (aangekondigd) gecontroleerd op snelheid

Je overal aan de opgelegde snelheid houden is natuurlijk de beste remedie tegen boeten en voor een veilig verkeer, maar PZ RIHO controleer ook regelmatig op snelheid.

Vanaf 1 december start de BOB-campagne opnieuw, die overspant de eindejaarsweken en loopt tot eind januari volgend jaar. Maar in PZ RIHO betekent dat niet dat er geen gewone (snelheids)controles zijn, maar die zijn toch eerder beperkt en voor deze maand situeren ze zich vooral in Roeselare.

Er lopen ook nog (aangekondigde) controles in november, onder meer dinsdag 26 november in Hooglede en zaterdag 30 november in Roeselare.

De controles van december vind je hieronder.