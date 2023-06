Na vijf jaar gaan trajectcontroles Diksmuide eindelijk van start: “Waarschuwingsborden voor bestuurders”

Automobilisten die in en rond Diksmuide rijden kijken vanaf 1 juli beter extra uit hun doppen. Vanaf dan treden de acht trajectcontroles op het grondgebied in werking, en dat na vijf jaar van stilstand en roestvorming. “Er is eindelijk meer capaciteit om het extra aantal boetes te verwerken, waar we al lang op aandringen”, zegt korpschef Johan Geraert. Zowel hij als de burgemeester benadrukken: “Het wordt géén heksenjacht.”

Al jaren wordt er in Diksmuide gebakkeleid over de trajectcontroles in de stad. Er staan er intussen zeven in Diksmuide zelf, en binnen politiezone Polder staat er nog een extra in Houthulst. allemaal op de N35, N363 en de N369. De eerste palen werden gezet halfweg 2018. Later werden alle toestellen geijkt en waren de acht trajectcontroles klaar voor gebruik: alleen, werken deden ze tot nu toe nog steeds niet. Er werd niet één boete uitgeschreven. De reden: Er was discussie tussen het Agentschap Wegen en Verkeer (AWV) dat de trajectcontroles eenzijdig installeerde, het gewestelijk verwerkingscentrum (GVC) dat de boetes moest verwerken en anderzijds de lokale politie Polder en de stad Diksmuide.

Vanaf 1 juli in werking

Het probleem was dat de politie maximaal 17.500 boetes mocht aanleveren bij het GVC ter verwerking, maar dat aantal al bereikte met eigen controles en vaste palen. Dus zonder de trajectcontroles. En de quota verhogen wou het GVC niet. Tot nu. “Er werd opnieuw onderhandeld met het GVC van de federale politie”, zegt korpschef Johan Geeraert van zone Polder. “Testen van de toestellen hadden immers uitgewezen dat er per dag ongeveer 700 snelheidsinbreuken worden vastgesteld. Ons huidige quotum van 17.500 bleek dus ruim onvoldoende en zou een einde stellen aan onze eigen mobiele snelheidscontroles. Het GVC is nu eindelijk bereid om daar een aanpassing aan te doen en dat getal voor ons aanzienlijk op te trekken. We kunnen dus eindelijk starten.” Dat zal dus gebeuren vanaf zaterdag 1 juli.

Grazende koeien

Ook burgemeester Lies Laridon (Cd&V) is tevreden dat de situatie eindelijk opgelost is. ““Er waren diverse demarches bij de gouverneur, het kabinet van de Vlaamse minister van mobiliteit en openbare werken en het kabinet van binnenlandse zaken nodig om in dit dossier eindelijk beweging te krijgen en de snelheidshandhaving te starten. We willen ook absoluut de sleutels van de handhaving in handen houden. Vijftig kilometer per uur in bebouwde kom lijkt me best te verantwoorden. Op de plaatsen daarbuiten waar alleen koeien grazen en aardappels groeien mag de zeventig kilometer per uur beslist wat meer marge krijgen.”

Geen heksenjacht

De politie en burgemeester benadrukken dat de trajectcontroles geen heksenjacht op bestuurders zal betekenen. Uit de bevolkingsbevraging vorig jaar bleek wel dat de inwoners van alle gemeenten van politiezone overdreven snelheid als probleem nummer 1 aanstipten. “Maar een heksenjacht ontketenen willen we niet. “We streven naar gedragsverandering en bewustwording bij de automobilisten, niet naar zoveel mogelijk boetes”, zeggen zowel de burgemeester als de politie.

Waarschuwingsborden

Om dat kracht bij te zetten worden de bestuurders zo veel mogelijk gewaarschuwd dat de trajectcontroles vanaf 1 juli starten. Er wordt communicatie gevoerd via de sociale mediakanalen maar vooral: langs de grote invalswegen naar Diksmuide komen waarschuwingsborden om de start van de trajectcontroles aan te kondigen. Zo zou iedereen voldoende gewaarschuwd moeten zijn. (JH)