Meteen tien bestuurders onder invloed bij start BOB-wintercampagne in Westkust

De jaarlijkse BOB-wintercampagne is in politiezone Westkust met een valse noot gestart. Bij de eerste controles afgelopen weekend liepen meteen tien bestuurders tegen de lamp en hadden te veel gedronken. Twee van hen moesten het rijbewijs voor 15 dagen afgeven.

De jaarlijkse BOB-wintercampagne startte dit weekend in barre weersomstandigheden met drie controleposten in politiezone Westkust. Er werd gecontroleerd in de Strandlaan in Sint-Idesbald bij Koksijde, in de Nieuwpoortlaan in De Panne en in de Polderstraat in Oostduinkerke.

In totaal werden er 512 bestuurders gecontroleerd. Tien van hen had te veel gedronken om een voertuig te mogen besturen. “Eén bestuurder moest het rijbewijs voor drie uren inleveren”, meldt politiezone Westkust. “Zeven andere bestuurders mochten gedurende zes uren geen voertuig besturen. Van twee bestuurders werd het rijbewijs onmiddellijk voor 15 dagen ingetrokken. Wij houden het hele jaar door alcoholcontroles, zowel overdag als ’s nachts. Sommige hardleerse bestuurders blijven achter het stuur kruipen, ook al hebben ze een glaasje te veel gedronken. Tijdens de BOB-wintercampagne steken we een extra tandje bij. De komende maanden houden we extra controles op het gebruik van alcohol achter het stuur. Dat deze controles nog steeds noodzakelijk zijn, tonen de resultaten van het voorbije weekend aan.” (JH)