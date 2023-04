Meerdere inbreuken bij verkeerscontrole op bestelwagens en aanhangwagens in Kortrijk en Marke

Woensdag voerde de verkeerspolitie van PZ Vlas overdag een controleactie uit op de Oudenaardsesteenweg in Kortrijk en op de Pottelberg in Marke.

De focus van de controles lag vooral op bestelwagens en aanhangwagens. 27 bestuurders werden uit het verkeer gehaald en grondig gecontroleerd (identificaties, boorddocumenten, doorzoeking voertuig…)

Rijbewijs op de rechtbank

Zij moesten ook allemaal een alcoholtest ondergaan. Niemand had te veel gedronken. Wel werden er tal van andere inbreuken vastgesteld. Zo droegen maar liefst vijf bestuurders hun autogordel niet en waren drie bestuurders niet handenvrij aan het bellen.

Eén voertuig was niet meer geldig gekeurd, één lading was niet voldoende (veilig) vastgemaakt , één bestuurder kon geen geldig verzekeringsbewijs voorleggen, één bestuurder werd betrapt op het rijden tijdens verval – de bestuurder had dus een rijverbod want zijn rijbewijs lag nog op de rechtbank – en één vrachtwagen vervoerde een container die achteraan verder uitstak dan toegelaten.