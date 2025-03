Meer dan 7.800 euro achterstallige verkeersbelastingen geïnd bij controle in Veurne

Politiezone Spoorkin hield maandag een verkeersactie in samenwerking met de Vlaamse Belastingdienst VLABEL. Daarbij werd tussen 8 uur en 14 uur gecontroleerd in de Pannestraat in Veurne.

VLABEL scande in totaal 1.909 voertuigen. Daarbij werd in totaal voor 7.835,11 euro aan achterstallige verkeersbelastingen geïnd. Een bestuurder kon zijn verkeersbelasting niet betalen en daarom werd zijn voertuig in beslag genomen en getakeld. De politie stelde nog verschillende inbreuken vast. Twee voertuigen kregen een inning voor vervallen keuring. Vijf voertuigen kregen een onmiddellijke inning voor vervallen keuring. Er werd ook een proces-verbaal opgesteld voor het rijden zonder rijbewijs. (JH)