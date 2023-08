Man tot twee keer toe betrapt op drugs in het verkeer in Izegem, ook vriend die wagen ophaalt loopt tegen de lamp

In de nacht van vrijdag op zaterdag werd een man in Izegem aan een drugstest onderworpen. Hij testte positief en zijn rijbewijs werd onmiddellijk voor 15 dagen ingetrokken. De man moest te voet naar huis.

De man was met een bedrijfswagen onderweg toen hij gecontroleerd werd en moest die dus noodgedwongen langs de weg laten staan. Blijkbaar was hij daar niet helemaal gerust in, want eenmaal terug thuis besliste hij om de wagen alsnog op te halen. Met de auto van zijn vriendin is hij een vriend gaan oppikken om samen de bedrijfswagen op te halen. De vriend zou de bedrijfswagen naar huis rijden, terwijl de eerste man voorrijdt met de auto van zijn vriendin.

Alles verloopt aanvankelijk goed. In de Prinsessestraat in Emelgem rijdt de vriend met de bedrijfswagen achteraan in op de auto van de eerste man. Beide wagens geraken hierbij zwaar beschadigd. Omdat de bedrijfswagen uitgerust is met een alarmsysteem wordt de politie automatisch verwittigd van het ongeval. Die snelt dus ter plaatse.

Vreemd gedrag

“Tijdens de vaststellingen reageert de eerste persoon nogal vreemd”, getuigen de agenten. Ze onderwerpen hem aan een nieuwe drugstest en die is (opnieuw) positief. Omdat de man enkele uren eerder al zijn rijbewijs moest inleveren, wordt er een bijkomend proces-verbaal ‘sturen zonder houder te zijn van een rijbewijs’ opgesteld.

Omdat ook de vriend op zijn ongemak lijkt, wordt ook hij aan een drugstest onderworpen. En ook hij legt een positieve drugstest af met als gevolg dat zijn rijbewijs onmiddellijk voor 15 dagen wordt ingetrokken. De betrokkene blijkt niet in het bezit van zijn rijbewijs, want dat ligt nog op de rechtbank in Kortrijk wegens… sturen onder invloed van drugs. Meteen heeft hij ook een proces-verbaal wegens sturen van een voertuig zonder houder te zijn van een rijbewijs aan zijn broek. De firmawagen werd uiteindelijk teruggegeven aan de baas van de eerste man.