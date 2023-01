Man speelt rijbewijs kwijt na alcoholcontrole, maar zit meteen terug achter stuur

De politie Kouter hield in de nacht van zaterdag op zondag een grote alcoholcontrole in Torhout. Een bestuurder maakte het wel erg bont: net nadat zijn rijbewijs voor 15 dagen ingetrokken werd, kroop hij weer achter het stuur, maar werd onderschept.

De politie hield zaterdagnacht van 1.15 uur tot 3 uur een alcoholcontrole in de Ruddervoordestraat in Torhout. Er werden 209 alcoholsamplings die als resultaat safe hadden en er waren twee positieve ademtesten.

Een iemand kreeg een inhouding van het rijbewijs voor zes uur en iemand moest zijn rijbewijs voor 15 dagen afgeven. Dat deerde de bestuurder evenwel helemaal niet, want die reed na de vaststellingen doodleuk opnieuw weg met de wagen. Hij kon even verder onderschept worden en de wagen werd getakeld.

Zondagavond betrapte de politie dan weer een 23-jarige vrouw uit Zwevegem in de Oostendestraat die rondreed met een wagen die niet verzekerd noch ingeschreven was. Ook die wagen werd getakeld. Even later ging de politie dan nog naar de Spoorwegstraat waar een geparkeerde personenwagen werd aangereden door een voertuig dat de vlucht nam. (JH)