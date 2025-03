Man (61) rijdt aan hoge snelheid zonder nummerplaat én onder invloed rond

Een 61-jarige man uit Torhout speelde afgelopen weekend zijn rijbewijs kwijt nadat hij er zelf voor zorgde dat hij opviel in het verkeer.

Tijdens een patrouille zaterdagnacht om 4.35 uur in de Roeselaarseweg in Torhout merkte de politie zijn wagen op omdat zijn reproductienummerplaat afgebroken was. Bovendien reed de man aan hoge snelheid rond en kon hij maar onderschept worden in de Kortemarkstraat. Daarnaast bleek de man bij de controle nog eens onder invloed van alcohol te zijn ook en legde hij een positieve ademtest af. Zijn rijbewijs werd daarop voor vijftien dagen ingehouden. (JH)