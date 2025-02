Man (51) voor politierechter nadat hij op laatste nippertje file wil ontwijken door achteruit op pechstrook te rijden om afrit te nemen: “Gevaarlijk en egoïstisch”

In de Brugse politierechtbank stond dinsdagochtend een 51-jarige man terecht nadat hij een jaar eerder een gevaarlijk manoeuvre uitvoerde op de autosnelweg. De vijftiger hoopte last-minute een stilstaande file te ontwijken en besloot met zijn wagen achteruit te rijden op de pechstrook. Dat manoeuvre viel niet in goede aarde bij de agenten en de rechter.

De 51-jarige J.D. reed op 4 november 2024 met zijn wagen op de pechstrook in Brugge een twintigtal meter achteruit. De reden? Op de autosnelweg stond een lange file en de vijftiger hoopte zo de file te ontlopen door alsnog de afrit, die hij al gepasseerd was, te kunnen nemen. J.D. moest zich dinsdagochtend verantwoorden in de politierechtbank voor de feiten. Ontkennen doet hij niet, al had hij wel een verklaring. “Mijn cliënt kwam net van het ziekenhuis waar hij verschillende onderzoeken moest ondergaan voor zijn hernia”, zegt zijn advocaat. “Toen hij de file zag, sloeg hij in paniek omdat hij niet te lang in de wagen wilde zitten met zijn hernia.”

Uitspraak

J.D. zag hoe ook andere automobilisten hetzelfde manoeuvre deden en besloot hetzelfde te doen. De man beseft naar eigen zeggen dat het om een zware overtreding gaat. De politierechter was dan ook niet mals voor de vijftiger. “Het was gevaarlijk en egoïstisch van je”, zei de rechter.

De politierechter besloot de man te veroordelen tot een geldboete van 400 euro en een rijverbod van 15 dagen.