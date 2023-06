Lokale politie Blankenberge/Zuienkerke int voor 161.272 euro aan niet-betaalde boetes tijdens lokale verkeerscontrole

Bij een lokale verkeerscontrole vatte de lokale politie Blankenberge/Zuienkerke drie autobestuurders die samen voor maar liefst 161.272 euro aan niet-betaalde boetes open hadden staan. De voertuigen werden in beslag genomen.

De politiezone hield in het weekend van 24 en 25 juni een tweedaagse verkeersactie waarbij in totaal 292 voertuigen werden gecontroleerd. Die actie verliep in samenwerking met de douane, de scheepvaartpolitie, dienst hondensteun en de West-Vlaamse politieschool. “De actie werd georganiseerd in het kader van ons zonaal veiligheidsplan, en kaderde tevens in de praktische opleiding voor de aspiranten van de West-Vlaamse politieschool. Tijdens de controle bleken zeven bestuurders onder invloed te rijden waarvan vijf onder invloed van verdovende middelen en twee onder invloed van alcohol. Hiervoor werden vijf rijbewijzen ingetrokken voor een termijn van vijftien dagen”, zegt woordvoerder Jan Maertens.

De douane nam ook drie voertuigen in beslag als borg voor onbetaalde penale boetes ten bedrage van 161.272,64 euro. Een bedrag van 5.560,81 euro kon wel meteen geïnd worden. “Bij één bestuurder verliep de inbeslagname evenwel niet zonder slag of stoot. Deze bestuurder werd heel even bestuurlijk van zijn vrijheid beroofd om zijn voertuigen in beslag te kunnen nemen, uiteindelijk betaalde hij wel zijn openstaand bedrag”, klinkt het.

Meerdere verkeersinbreuken

Er werden meerdere verkeersinbreuken vastgesteld zoals niet-inschrijving, geen drager van het rijbewijs, niet keuring, niet-verzekering,… “En ook opvallend: meerdere bestuurders en passagiers van motorfietsen waren – mede door het mooie weer – in overtreding inzake het niet correct dragen van beschermingskledij. De nodige processen-verbaal werden hiervoor opgesteld. Naast dit alles werden nog vier illegale personen aangetroffen en bleken drie personen geseind te staan”, aldus nog Jan Maertens.