Liefst 688 auto’s te snel tijdens 12 uren van Wervik

Tijdens de 12 uren van Wervik zijn er dit weekend op het grondgebied van Wervik en Zonnebeke maar liefst 688 auto’s geflitst die te snel reden. De politiezone Arro Ieper maakte de resultaten van de verkeerscontroles vrijdag en vooral zaterdag bekend. In totaal zijn 4.239 voertuigen gecontroleerd. Er waren ook patrouilles op de mountainbike.

Twee snelheidsduivels komen in aanmerking voor intrekking van hun rijbewijs. Er werd ook geflitst in de zone 30, onder meer in de Speiestraat in Wervik.

Alcohol en drugs

Er zijn ook 242 alcoholcontroles geweest. Drie daarvan waren positief, twee in alarmfase. Twee rijbewijzen zijn ingetrokken na een positieve drugtest.

Er zijn 62 overige overtredingen vastgesteld. Zoals bellen achter het stuur, geen autogordel, het niet-dragen van correcte kledij bij motorrijders en het inhalen van fietsers in de fietsstraten.