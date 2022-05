Liefst 20 procent rijdt te snel op N58 in Rekkem, één chauffeur haalt 230 (!) kilometer per uur: “Deze weg is een probleemgeval”

De politiezone Grensleie voerde zaterdagavond een uitgebreide snelheidscontrole uit op de N58 in Rekkem. Met jammer genoeg een fors resultaat: liefst één op de vijf gecontroleerde chauffeurs haalde een (veel) te hoge snelheid. “Deze landingsbaan heeft dringend infrastructurele ingrepen nodig”, zegt commissaris Stefaan Vannieuwenhuyse.

De N58 draagt een beruchte reputatie met zich mee. Op de gewestweg vielen al veel verkeersongevallen met (zwaar)gewonden en doden te betreuren, recent nog kwamen twee mensen om het leven na een botsing tegen een pijler. “Het blijft ons zorgenkind”, stelt Stefaan Vannieuwenhuyse van de politiezone Grensleie onomwonden.

Daarom werd zaterdagavond tussen 19.30 en 21.30 een uitgebreide snelheidscontrole uitgevoerd. Op de N58 is een maximumsnelheid van 90 kilometer per uur toegelaten, maar van de 573 gecontroleerde wagens reden er liefst 111 te snel. “Goed voor 19,37 procent”, zucht de commissaris. “Dat is één op de vijf.”

Aan 144 per uur met zoontje van 12 vooraan

Onder de 111 geflitsten zaten 14 buitenlandse chauffeurs. Die kregen een onmiddellijke inning gepresenteerd. Vijf bestuurders zagen hun rijbewijs voor vijftien dagen ingetrokken worden.”

De kampioenen waren onder andere een Mercedes A35 AMG die 144 kilometer per uur reed en waarvan de bestuurder geen rijbewijs bij zich had en een BMW 420d die 161 kilometer haalde.

Als ordehandhaver word je hier ronduit moedeloos van – commissaris Stefaan Vannieuwenhuyse

De chauffeur van die laatste legde een positieve ademtest af. Hij kwam van een voetbaltornooi en zijn zoontje van 12 jaar oud zat naast hem voorin in het voertuig.

Een Volkswagen Golf GTI met Duitse kentekens, maar een Belgische chauffeur, werd geflitst aan 167 kilometer per uur. De auto zou betrokken zijn bij drugsfeiten en eerder op de dag in Moeskroen nog op de vlucht geslagen hebben.

Een andere Golf GTI haalde eveneens 167 per uur, de Lauwse automobilist had geen rijbewijs bij.

Testritje aan 230 per uur

De absolute primus van de klas was evenwel een BMW M4 die zomaar eventjes aan 230 kilometer per uur voorbij scheurde. De bestuurder moest zijn rijbewijs voor vijftien dagen afgeven. In de wagen zaten drie mensen, de eigenaar was passagier. Naar verluidt ging het om een testritje.

“We kunnen niet anders dan stellen dat de N58 een serieus probleemgeval blijft”, stelt Stefaan Vannieuwenhuyse. “Na het dubbele dodelijek ongeval van drie weken geleden blijven de zware inbreuken maar komen. Hier moet dringend ingegrepen worden, want de weg is een echte landingsbaan voor laagvliegers geworden. Als ordehandhaver word je hier moedeloos van.”

