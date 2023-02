Leerlingen confronteren automobilisten met hun rijgedrag bij snelheidscontrole aan hun school in Langemark: “Oeps te snel. Volgende keer leer je het wel”

“Oei, oei, die reed te snel! Dat wordt een rood duimpje naar beneden en een haasje.” Kinderen van het vierde leerjaar van de vrije basisschool in Langemark-Poelkapelle deelden vrijdagnamiddag samen met de politie beloningen of straffen uit voor automobilisten die zich in hun schoolomgeving al dan niet aan de snelheid hielden. “Een mooi initiatief”, vond automobilist Kristof Vlaeminck, die gelukkig een groen duimpje en een schildpadje toegestopt kreeg.

De verkeersdienst van de politie van de zone Arro Ieper werkte samen met de wijkpost van Langemark-Poelkapelle en de school om langs de Zonnebekestraat in Langemark-Poelkapelle een controlepost te bemannen. Een snelheidsmeter ging bij het binnenrijden van de zone 30 na hoe snel een voertuig reed en gaf de info dan via de walkie-talkies door naar de post. Te snel of in orde? Iedereen moest even langs de kant gaan staan. Wie zich aan de regels hield, kreeg van de leerlingen van de school een kaartje met een groen duimpje omhoog en een schildpad. Kristof Vlaeminck was bij de gelukkigen. “Ik juich zo’n initiatieven toe”, vertelt hij. “Ik woon op de wijk vlakbij en hier wordt vaak te snel gereden. “Ik gebruik altijd het cruise control systeem in mijn wagen”, vult Willy D’Herck uit Merkem (Houthulst) aan. “Ik kocht mijn Mercedes 3,5 jaar geleden en kreeg daardoor nog nooit een snelheidsboete. Als agenten vragen of ik heb gedronken, antwoord ik altijd ‘Ja… koffie!’ (lacht)” Voor de kinderen hadden Willy en zijn echtgenote nog een boodschap: ‘Doe zo voort!’

Alle automobilisten, of ze nu een groen of een rood duimpje kregen, apprecieerden de actie. “Ik ben zelf opa en let altijd goed op in de buurt van scholen”, vertelde een man aan de leerlingen. “En weet je wat ik ook goed vind? Dat jullie allemaal een geel hesje dragen. Ik ondervind het bijna dagelijks aan den lijve dat die heel belangrijk zijn om in het donker beter gezien te worden.”

Zone 30

Niet alle automobilisten die passeerden, hielden zich aan de snelheidsbeperking van 30 kilometer per uur. “Ik was wat gehaast door een last-minute huisbezoek”, aldus een chauffeur die iets te snel reed. “Zoiets overkomt me normaal niet, maar nu dus wel. Het zal niet meer gebeuren.” Van de kinderen kreeg hij een kaartje met een haasje en een rood duimpje naar beneden. “Dat is wel confronterend”, vindt wijkinspecteur Bart Terryn, die de actie op poten zette. “Maar dat is ook de bedoeling. Wie hier nog eens passeert, zal niet snel de kinderen vergeten die een groen of rood duimpje uitdeelden.” “Verkeersveiligheid is in onze school sowieso belangrijk”, vult directeur Hobie Dujardin aan. “De wijkinspecteur kwam met het voorstel en we pikten er gretig op in. De Zonnebekestraat is een straat met druk en zwaar verkeer die wel wat uitnodigt om te snel te rijden.”

“Ik deel het liefst groene duimpjes uit”, vertelt leerling Briek Demyttenaere (9). “Dat betekent dat de automobilisten niet te snel reden. Op het kaartje staat dan ‘Wat zijn we blij met een bestuurder zoals jij’. We mochten de kaartjes in de klas maken en inkleuren.”

De overtreders kregen naast het rode duimpje en de haas ook een boete opgestuurd. “Vorige metingen toonden aan dat wel 60% hier te snel reed”, aldus Glenn Verdru van de politiezone Arro Ieper. (LSi)