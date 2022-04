Laat gratis je caravan of mobilhome controleren bij PZ Vlas

Op 14 mei kan je tussen 9 en 16 uur op de site van het politiecommissariaat in de Minister De Taeyelaan in Kortrijk je caravan of mobilhome gratis laten controleren in een check-up stand, inclusief weegbrug.

De verkeerspolitie organiseert opnieuw een infodag met volledige check-up van mobilhomes en/of caravans. “Veilig de weg opgaan met een dergelijk voertuig is cruciaal. Het laden van een motorhome of caravan is bijvoorbeeld één van de absolute aandachtspunten”, luidt het.

Belangrijk om weten is dat je zeker geen eigenaar hoeft te zijn van een mobilhome of caravan om langs te komen. Ook wie deze zomer een caravan of mobilhome wil huren of er binnenkort een wil kopen, kan op 14 mei naar de infodag komen. Politiezone Vlas voorziet allerhande advies- en preventiestanden, gecombineerd met praktijkgerichte oefeningen over de dode hoek en afleiding in het verkeer. De collega’s van de Politiezone Brugge komen opnieuw helpen met hun mobiele weegbrug.

Infodorp

Er is die dag plaats voor 44 mobilhomes of caravans. Bovendien kan de politiezone VLAS dit jaar rekenen op de aanwezigheid van enkele belangrijke externe partners, die samen een heus infodorp zullen uitbouwen: DKW Caravans, Vanomobil, De Kortrijkse Rijschool en de Vlaamse Stichting voor Verkeerskunde (VSV) nemen deel aan deze infodag.

Inschrijven kan via www.pzvlas.be.