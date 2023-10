Laagvliegers betrapt aan liefst 168 en 194 kilometer per uur in zone 70: “Gevolgen bij ongeval niet te overzien”

Hallucinant, anders kan je het niet noemen. De politie hield afgelopen weekend opnieuw een snelheidscontrole in de Oudekapellestraat in Diksmuide, berucht voor het feit dat er véél bestuurders vaak véél te snel rijden. En het was alweer goed prijs. Liefst 26,7 procent reed te snel waarbij laagvliegers zelfs 168 en 194 kilometer per uur reden, waar 70 is toegelaten.

Al jaren staat de Oudekapellestraat in Diksmuide bekend voor een probleem met hardrijders. De Oudekapellestraat (N364) verbindt de dorpen Kaaskerke met Oudekapelle nabij Diksmuide. De baan begint eerst met een brug over de spoorweg maar loopt vervolgens enkele kilometerslang kaarsrecht door en kent vrijwel geen bebouwing. Dat zet velen blijkbaar aan om het gaspedaal veel te hard te vloeren, ondanks het feit dat de snelheid er beperkt is tot 70 kilometer per uur en er op de weg in het verleden al ongevallen gebeurden. Als de politie er een snelheidscontrole houdt, er staan op dat stuk immers geen trajectcontroles, dan zijn betrappingen van 20% van de gecontroleerde bestuurders geen uitzondering.

Liefst 194 kilometer per uur

Dat was ook het geval zaterdag. “We hielden in de Oudekapellestraat een snelheidscontrole waarbij 345 voertuigen de mobiele radar passeerden. Daarvan werden er 91 geflitst”, meldt commissaris Geert Provoost van politiezone Polder. Dat komt neer op 27,6%, alweer een zeer hoog cijfer. Nog hallucinanter wordt het als de snelheden erbij worden gehaald. “De maximum gemeten snelheden waren 119, 125, 130, 134, 145, 148 en de uitersten reden liefst 168 en zelfs 194 kilometer per uur! Dat zijn zotte snelheden. Als je aan die snelheden van de weg raakt zijn de gevolgen vaak niet te overzien. Het ging deze keer om een snelheidscontrole zonder onderschepping maar de bestuurders zullen hun straf niet ontlopen. De dossiers worden overgemaakt aan het parket die hen kan vervolgen bij de politierechter. Dit zal een intrekking van het rijbewijs worden en een gepeperde rekening. In ieder geval zullen wij weer meer controleren op deze baan na het zien van deze cijfers”.

Rallyparcours van de Westhoek

Ook in de politierechtbank van Veurne is de reputatie van de weg maar al te bekend. In het verleden werden snelheidsduivels op de Oudekapellestraat al eens samengebracht op een zitting. De politierechter hekelde toen de feiten. “Wat is het probleem met die straat? Is dat het nieuwe rallyparcours van de Westhoek misschien?” Zo kwamen in april 2019 tien hardrijders naar de zitting waarbij de zwaarste snelheid toen 169 kilometer per uur was. De zwaarst opgelegde boete bedroeg toen 1.856 euro en het zwaarste rijverbod 90 dagen. De bestuurder die nu 194 kilometer per uur reed, naar verluidt een sportwagen, mag zich aan een veel zwaardere straf verwachten. (JH)