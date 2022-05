Kwart ongevallen veroorzaakt door afleiding achter stuur: politie houdt nationale actiedag

De politie houdt vandaag en morgen een eerste nationale actie tegen afleiding achter het stuur. Daarvoor werken de federale wegpolitie en 110 lokale politiezones samen. “De statistieken liegen er niet om: tot wel 25 procent van de ongevallen wordt veroorzaakt door afleiding achter het stuur”, zegt de federale politie.

48 uur lang zullen controles in heel het land plaatsvinden, onder meer op het gebruik van de gsm achter het stuur. De samenwerking komt er na een succesvolle try-out in het najaar vorig jaar.

“En niet enkel gsm-gebruik leidt onze aandacht af”, klinkt het. “Ook andere handelingen, zoals schminken, nagels knippen of een brooddoos zoeken, maken dat bestuurders hun concentratie tijdens het rijden verliezen. Een spijtig gevolg daarvan is dat er zich nog steeds veel ongevallen voordoen die vermeden kunnen worden.”

Overtreding van derde graad

De federale politie wijst er nog op dat de gsm plaatsen in een daartoe bestemde houder, de enige aanvaardbare manier is om het toestel bijvoorbeeld als gps te gebruiken tijdens het rijden. Dat is intussen ook bij wet bepaald.

Ongeoorloofd gebruik van mobiele apparatuur tijdens het rijden is nu een overtreding van de derde graad. Dat betekent dat overtreders een onmiddellijke inning van 174 euro riskeren, of nog hogere boetes bij dagvaarding voor de politierechtbank.