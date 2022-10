Kortrijkzaan onder invloed van drugs en met Rambomes en zwaard betrapt in Koksijde

Bij een verkeerscontrole in Koksijde deed de politie zondagmiddag een vreemde ontdekking. In de koffer van een auto werd een Rambomes aangetroffen en een katanazwaard. Beide wapens werden in beslag genomen.

Rond 16.40 uur merkte een politiepatrouille van zone Westkust een vreemde auto op in de Koninklijke Prinslaan in Koksijde. Een Renault Kangoo reed er rond met een gebarsten voorruit. De auto werd uit het verkeer gehaald om na te gaan wat er aan de hand was. Daar ontdekte de politie dat de bestuurder onder invloed van drugs rondreed. De 22-jarige man uit Kortrijk legde dan ook een positieve speekseltest drugs in het verkeer af. Zijn rijbewijs werd ingetrokken. Bovendien ging de politie ook over tot een controle van de wagen en daarbij werd een vreemde ontdekking gedaan. In de koffer van de Renault werden twee wapens gevonden.

Volgens de politie ging het om een ‘Rambo First Blood part 1-mes’ en een katanazwaard. De jongeman kreeg dan ook een pv voor illegaal vervoer van twee niet-vuurwapens en beide zaken werd in beslag genomen. (JH)