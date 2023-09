Korpschef over honderden flitsboetes tijdens Highlight Festival: “Helft hield zich wél aan snelheidsbeperking”

Kenneth Coigné, korpschef van politiezone Arro Ieper, geeft meer duiding bij de honderden flitsboetes in het weekend van Highlight Festival na de open brief van politieraadslid Maxim Vermeeren uit Zonnebeke.

“Vrijdag- en zaterdagavond werd gecontroleerd of de tijdelijke snelheidsbeperking werd nageleefd. Ongeveer de helft van de bestuurders reed te snel”, zegt Coigné.

Het gaat om ongeveer 700 bestuurders, die intussen een boete in de bus kregen: ongeveer 500 wagens op vrijdag en zo’n 200 voertuigen op zaterdag.

Evenwicht zoeken

“De zone 30 op de Meenseweg was een tijdelijke maatregel op basis van een politiereglement. De vermindering van snelheid was aangeduid: eerst naar 50 en daarna 30 kilometer per uur omwille van het festival en de parking die onder meer gescheiden was door de Meenseweg. Speciaal voor de zwakke weggebruikers en festivalgangers werd de tijdelijke zone 30 ingevoerd. Het is aan de politie om de opgelegde snelheid te doen naleven. We moeten een evenwicht zoeken tussen de veiligheid van voetgangers en bestuurders die de vooropgestelde snelheid moeten respecteren. Het is niet aangenaam om zo’n boete in de bus te krijgen, maar het is een afweging.”

Gewoonte

“Donderdagavond werd geflitst vanaf 18 uur, toen was het nog niet donker. En de borden stonden aangegeven op een correcte manier langs de zijkant van de rijbaan. Ik kan begrijpen dat de mensen uit gewoonte de normale snelheid reden. Als bestuurder kan men niet altijd alles zien. Ik wil wel benadrukken dat de helft van de gecontroleerde bestuurders zich wel aan de tijdelijke snelheidsbeperking hield.”

Evaluatie

“We maken zelf ook een evaluatie. Uiteindelijk hadden we heel wat vaststellingen op slechts een uur flitsen. Eventueel kunnen voor deze en andere evenementen bijkomend maatregelen voorzien worden, zoals extra signalisatie met digitale borden en voorafgaande sensibilisering en informatie via sociale media.”

Boete betwisten

Maxim Vermeeren, de man achter de open brief, laat alvast weten dat hij de boetes van zijn partner zal betwisten. (TP)