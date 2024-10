Koppel neemt de vlucht bij zien alcoholcontrole in Torhout en laat zelfs auto achter

Een man en een vrouw zijn zaterdagochtend vroeg weggevlucht toen ze een alcoholcontrole naderden van de politie in Torhout. Ze reden aan hoge snelheid weg en werden achtervolgd door de politie. Daarbij lieten ze hun auto zelfs achter.

De feiten gebeurden zaterdagochtend tussen 4 en 5 uur op de Roeselaarseweg in Torhout. Daar hield de politie een alcoholcontrole waarbij dertien bestuurders bliezen, maar iedereen safe was. Plots zag de politie echter hoe een bestuurder, die de controleactie had opgemerkt, keerde in de straat en wegvluchtte richting Lichtervelde. “Een ploeg Kouter zette de achtervolging in waarbij het vluchtend voertuig aan hoge snelheid zonder stoppen verder richting Lichtervelde reed”, meldt de politie. “Op een bepaald moment reed de wagen ter hoogte van het kruispunt van de Brugsebaan met de Kortemarkstraat op het grondgebied van Lichtervelde een doodlopende straat in. De wagen werd achtergelaten en de twee inzittenden namen te voet de vlucht, maar konden gevat worden. Het ging om een 27-jarige vrouw uit Ichtegem en een 31-jarige man uit Oudenburg. Beiden ontkenden de bestuurder van de wagen te zijn. Beiden waren onder invloed van alcohol en legden een positieve ademtest af.” Hun rijbewijs werd voor zes uren ingehouden. (JH)