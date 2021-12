Koksijde vraagt subsidie voor flitscamera op N39 Veurnekeiweg

De gemeente Koksijde is een van de 15 West-Vlaamse gemeentes die een aanvraag heeft ingediend om een subsidie te krijgen voor een flitscamera. Die zou komen op de Veurnekeiweg, want de N39 is een gevaarlijke gewestweg waar al te veel ongevallen zijn gebeurd.

Het Agentschap Wegen en Verkeer (AWV) reserveert dit jaar voor lokale besturen en politiezones die daarvoor een aanvraag indienen, extra budget voor het plaatsen van bijkomende snelheidscontrole apparatuur op gewestwegen. Net voor de zomervakantie lanceerde het AWV daarom een vernieuwde aanvraagprocedure. Het AWV neemt daarbij de investeringskosten 100% voor zijn rekening, terwijl de lokale besturen en politiezones na de oplevering instaan voor het onderhoud van de installaties.

Dodelijk ongeval

Griet Maenhout, expert verkeer, mobiliteit en signalisatie bij het Technisch Bureau Koksijde, bevestigt: “Wij dienden eind augustus bij het Vlaamse Gewest een aanvraag in voor een flitscamera langs de N39 Veurnekeiweg, ter hoogte van kilometerpunt 7.5.”

“Doorslaggevend argument was het dodelijke ongeval dat daar in de bocht gebeurde op 21 augustus 2021 waarbij een 35-jarige bouwondernemer uit Oostduinkerke het leven liet. Op deze baan zijn de laatste jaren al te veel ongevallen gebeurd! Ondertussen ontvingen we nog geen bevestiging van deze aanvraag. We hopen dit een van de komende dagen te ontvangen.”

“Het exacte subsidiebedrag voor de flitspaal langs de N39 Veurnekeiweg kennen we niet”, zeggen burgemeester Marc Vanden Bussche en Guido Decorte, schepen van onder meer Mobiliteit. “In de loop van tien jaar zijn hier 62 ongevallen gebeurd waarvan twee met dodelijke afloop en 23 ongevallen met gewonden. Daarnaast deden er zich nog 37 ongevallen voor met stoffelijke schade.”

“Het meest recente ongeval dateert van 21 augustus 2021 waarbij één dodelijk slachtoffer viel en waarbij zijn medepassagier zwaargewond raakte. Dit willen we ten stelligste vermijden in de toekomst.”

Smallere rijweg maken

“We dienden enkel een aanvraag in voor een flitspaal op deze locatie. Er zijn reeds flitspalen langs de N396 in Oostduinkerke-Dorp en Koksijde-Dorp. We zijn vragende partij om de N39 opnieuw aan te leggen met veilige fietspaden en een smallere rijweg zodat de snelheid infrastructureel kan afgedwongen worden.”

“Verkeersveiligheid is en blijft een speerpunt in ons beleid, met ook veel aandacht voor onze zwakkere weggebruikers zoals de fietsers. Dit gebeurt zowel infrastructureel als via sensibiliseringsacties en verkeerslessen.”