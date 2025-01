KIJK – Oeps, foutje: flitspaal flitst bijna alle voorbijkomende voertuigen door verkeerde afstelling

Een flitspaal langs de Natiënlaan in het West-Vlaamse Lapscheure bij Damme flitste begin deze week wel héél veel voorbijkomende wagens. Op videobeelden is te zien hoe de flitspaal bijna continu flitst. Korpschef Steve Desmet legt uit wat het probleem was.

Het was een opvallend zicht begin deze week. Waar de snelheidslimiet langs de drukke baan normaal 90 is, werden talloze bestuurders die (een stuk) trager reden óók geflitst. “Het gevolg van een foutje na het ijken van het toestel. Dat gebeurt om de twee jaar”, legt korpschef Steve Desmet van de politiezone Damme/Knokke-Heist uit.

Fout bij afstellen

“De flitspaal is eigendom van het Vlaams Gewest en maandag liep er iets fout bij het afstellen van het toestel. Daardoor werden verkeerdelijk heel wat mensen geflitst. Vervelend, maar na enkele meldingen was het euvel in de loop van dinsdagavond al opgelost. Ondertussen werkt alles weer zoals het hoort. En voor de duidelijkheid: wie geen snelheidsovertreding beging, zal uiteraard geen boete krijgen.”

Bekijk de beelden hier: