Jonge bestuurder (24) betrapt onder invloed van twee promile alcohol en drugs

In de Provincieweg in Langemark-Poelkapelle zette de politiezone Polder zaterdagnacht even voor middernacht een bestuurder aan de kant net toen die voorbij Merkem reed.

De man viel de politie om omwille van zijn rijgedrag en ze konden hem stoppen op het grondgebied van Langemark-Poelkapelle. De 24-jarige man legde een ademtest af die positief was. De ademanalyse wees uit dat hij 2 promille in het bloed had.

Bovendien voldeed de bestuurder ook aan de checklist drugs in het verkeer en legde hij ook nog een positieve speekseltest af. Het rijbewijs van de man werd onmiddellijk ingetrokken voor de duur van 15 dagen.

(JH)