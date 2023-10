Jaar na invoering is stad Oostende tevreden over zone 30: “Meeste mensen houden zich aan snelheid”

Een jaar na de invoering evalueerde stad Oostende de zone 30. De cijfers tonen aan dat de gemiddelde snelheid daalt en dat er flink wat GAS-boetes zijn uitgedeeld. “We nemen ook maatregelen op het terrein en passen de infrastructuur aan”, luidt het. Voortaan wordt de locatie van de superflitser ook vooraf aangekondigd.

Het stadsbestuur verdedigt de invoering van de zone 30, precies een jaar geleden. “We doen het voor de verkeersveiligheid”, zegt mobiliteitsschepen Björn Anseeuw (N-VA). “Want het is bewezen dat als de snelheid lager ligt het risico op kwetsuren, slachtoffers en overlijden lager ligt. Bij 30 km/u uur is de remafstand 4,6 meter en bij 50 km/u is dat 12,9 meter. Niemand kan tegen een zone 30 zijn en we zijn moreel verplicht om te kiezen voor verkeersveiligheid.”

De handhaving is er sinds 1 januari (met de mobiele flitser, bekend als ‘foto Marcel’) en intensief sedert 1 juli (met de verplaatsbare superflitser). “Doel van de handhaving is de verkeersveiligheid te verhogen”, zegt schepen Maxim Donck (N-VA). De controles gebeuren na metingen, klachten, analyse van verkeersongevallen, vaststellingen door de politie en bij aantrekkingspolen (drukke plaatsen, scholen).

Snelheid daalt

De politie doet een aantal vaststellingen. “Op de vijf sites van de vaste flitscamera’s houdt 99,4 procent van de chauffeurs zich aan de snelheid”, zegt korpschef Philip Caestecker. “Bij 123 mobiele controles, waarvan 100 in een zone 30, houdt 83,4 procent zich aan de snelheid.”

Bij de controles met de Lidar (superflitser) houdt 94,7 procent zich aan de snelheid. De politie wijst ook op de V85-cijfers; een berekening die verwijst naar de maximumsnelheid die 85 procent van de gecontroleerde chauffeurs rijdt. “Analyse van de cijfers toont ook aan dat de snelheid daalt. Voor de invoering van de zone 30 bedroeg de snelheid in die zones 43,9 km/u, bij de start 41,2 km/u en op vandaag 39,9 km/u. We verwachten dat die dalende trend zich doorzet.” Björn Anseeuw : “We zijn tevreden dat meer dan 90 procent van de chauffeurs zich houdt aan de maximum toegelaten snelheid. De meeste mensen zijn echt wel van goede wil.”

Burgemeester reageert

“Het is een verrassing dat 95 procent van de chauffeurs zich aan de snelheidslimiet houdt. We luisteren ook naar wat er leeft”, zegt burgemeester Bart Tommelein (Open VLD) over een aantal locaties. “De Mariakerkelaan was een sluipweg voor de Elisabethlaan. De Voorhavenlaan is een belangrijke straat voor het fietsverkeer, De Stuiversstraat is smal en een aantrekpool en ook in de Zilverlaan zullen we iets moeten doen. We zullen het wegbeeld aanpassen. Er komen snel aanpassingen”, zegt de burgemeester. Dat zal bijvoorbeeld het geval zijn tussen Petit Paris en ’t Peerd, waar al begin 2024 ingrepen gebeuren waardoor de weg smaller zal lijken. Naast die visuele versmalling wil de stad er ook fietspaden.

“Die GAS-boetes zijn geen melkkoe, het is een preventieve maatregel. Het is niet de bedoeling dat het toestel veel flitst”

De GAS-boete bedraagt 53 euro voor de eerste 10 km te snel en vervolgens 11 euro per bijkomende km. Er werden dit jaar al meer dan 8.000 dergelijke boetes gegeven. De opbrengst, meer dan 420.000 euro, gaat naar de stadskas. Ruim voldoende om de huur van de superflitsers, voor volgend jaar begroot op 90.000 euro, te betalen. Het stadsbestuur ontkent formeel dat de GAS-boetes een melkkoe zijn. “Het is een preventieve maatregel. Het is niet de bedoeling dat het toestel veel flitst. Maar we moeten niet flauw doen. De boetes zijn voor de stadskas. De PV’s van de hardleerse overtreders sturen we door naar het parket. We hebben liever de inkomsten van de GAS-boetes dan de belastingen te moeten verhogen.” Politie en stadsbestuur zullen voortaan vooraf aankondigen waar de superflitser zal staan.

Fabeltjes

De stad weerlegt ook de misvatting dat er boetes gegeven worden aan chauffeurs die 31 km/u rijden. “Dan posten ze een foto van het PV en focussen ze op de 31 km per uur”, zegt korpschef Philip Caestecker. “Er is nog niemand die een boete betaald heeft om 31 per uur te rijden. We hanteren een technische tolerantiegrens van 6 km per uur. Dat is een technische bonus. Dat betekent dus dat iemand die 35 km per uur rijdt , wordt beoordeeld op 29 per uur. En dan volgt geen boete. Bovendien geven alle snelheidsmeters in auto’s 4 tot 8 procent meer aan dan de werkelijke snelheid. Dat is wettelijk zo bepaald. Als je die beide zaken combineert, dan betekent dat iemand met een boete met gecorrigeerde snelheid van 31 km per uur op zijn snelheidsmeter 40 km per uur of meer zag staan. Iemand met een gecorrigeerde snelheid van 35, reed in werkelijkheid 41 en zag op zijn meter wellicht 45 km/u. Het is gewoon een fabeltje.”

Pittig detail: wie meer dan 20 km per uur te snel rijdt in een zone 30 ontsnapt aan een GAS-boete : het PV wordt doorgestuurd naar het parket.