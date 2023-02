In maand maart zijn er op deze tien dagen aangekondigde snelheidscontroles in politiezone RIHO

Op de laatste dag van februari maakt de PZ RIHO (Roeselare-Izegem-Hooglede) de aangekondigde snelheidscontroles voor de maand maart bekend. In totaal wordt er op tien dagen (aangekondigd) gecontroleerd, te beginnen met morgen in Izegem.

Op de laatste dag van februari waren er nog controles in Roeselare (Ardooisesteenweg, Diksmuidsesteenweg, Oostnieuwkerksesteenweg, Mandellaan en Oekensestraat), op 1 maart is het geval in Izegem.

Naast de aangekondigde controles zijn er uiteraard ook nog de gewone controles. Deze maand dus op slechts tien dagen aangekondigde controles, in de (kortere) maand februari waren dat er nog 16.