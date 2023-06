IN KAART Onze voet is zwaarder dan ooit: op deze locaties worden we het vaakst geflitst

De voet van West-Vlaamse chauffeurs wordt steeds zwaarder. In 2022 werden er in totaal 622.312 hardrijders geflitst, bijna 40 procent meer dan acht jaar geleden. “Overdreven snelheid blijft een groot probleem in onze provincie. Bestuurders beseffen niet genoeg dat dit veel te vaak leidt tot ongevallen met een fatale afloop”, reageert de gouverneur.

Bijna 9 op 10 verkeersinbreuken in onze provincie zijn het gevolg van overdreven snelheid. In 2022 werden 622.312 snelheidsovertredingen geregistreerd op onze West-Vlaamse wegen, ofwel 1.705 per dag. Dat cijfer lijkt, alle preventiecampagnes ten spijt, maar niet te dalen. Overigens doet dit fenomeen zich niet enkel bij ons voor. In de andere Vlaamse provincies – met uitzondering van Limburg – werden in 2022 zelfs nog meer hardrijders op de bon geslingerd dan bij ons.

Fatale afloop

“Overdreven snelheid is een groot probleem in onze provincie”, weet gouverneur Carl Decaluwé. “Uit onderzoek blijkt dat een te hoge snelheid een belangrijke rol speelde in 45 procent van alle dodelijke verkeersongevallen die vorig jaar plaatsvonden. Een stijging van 1km/uur verhoogt de kans op een fatale afloop al met 4,5 procent. Toch is dit rijgedrag – helaas – nog steeds grotendeels sociaal aanvaard.”

“Trajectcontroles zijn hét middel om onze wegen veiliger te maken” – Gouverneur Carl Decaluwé

Voor de handhaving blijft de gouverneur pleiten voor trajectcontroles, te verkiezen boven vaste flitspalen. “Ze zijn belangrijker dan ooit om onze wegen veiliger te maken. Onze provincie telt momenteel al 81 trajectcontroles, waarvan er slechts 45 effectief werken. Dat is zeker een werkpunt dat ik geregeld aankaart bij de bevoegde diensten.”

Van autosnelwegen tot gemeentewegen

De ene baan is de andere niet, zo blijkt ook uit de analyse van de cijfers. Op de A11 richting Knokke ter hoogte van Brugge werden vorig jaar het meest hardrijders geflitst. Maar liefst 14 procent van alle snelheidsinbreuken – 87.215 stuks – vond daar plaats. Andere autosnelwegen waar de snelheidsregels het vaakst worden genegeerd, zijn de E17 in Kortrijk en de E40 richting Oostende in Beernem. De autosnelwegen – waar je 120 km/uur mag rijden – zijn goed voor ongeveer een vijfde van alle boetes. (lees verder onder de kaart)

Bij de gewestwegen steekt de Elisabethlaan (R31) in Oostende er met kop en schouders bovenuit met 11.111 flitsboetes in één jaar. Gevolgd door de Expressweg (N31) in Brugge (7.660 overtredingen) en de Zeedijk (N34) in Oostende (6.960). Tot slot zijn er ook nog de gemeentewegen, waar de kans over het algemeen kleiner is dat je geflitst wordt. Op de Desselgemse Steenweg in Deerlijk en de Izegemsestraat in Ledegem lapten niettemin bijna 3.000 bestuurders de snelheidsbeperking aan hun laars.

Minder controles in zone 30

‘Slechts’ 8 procent van alle snelheidsovertredingen vond plaats in een zone 30. Wegen waar je 70 en 90 km/uur mag rijden, zorgden respectievelijk voor 13 en 21 procent van alle flitsboetes. Chauffeurs lopen dus het vaakst tegen de lamp in de bebouwde kom. Bij ruim een derde van alle overtredingen gaat het om mensen die de maximumsnelheid van 50 km/uur hebben overschreden. “Dat strookt ook met de resultaten van onze nationale gedragsmeting”, bevestigt Stef Willems, woordvoerder van VIAS. “Vermoedelijk ligt het overtredingscijfer in de zone 30 zo laag omdat daar van oudsher gewoon veel minder controles zijn. Toch zijn de risico’s er groot: als je een voetganger aanrijdt aan 40 km/u is er dubbel zoveel kans dat de klap fataal is dan als je slechts 30 km/u zou rijden.” (lees verder onder de grafiek)

In 75 procent van alle overtredingen reed de chauffeur maximaal 10 km/uur te snel. Het valt op dat West-Vlamingen vooral op wegen waar 70 km/u mag gereden worden, zich zondigen aan een veel te zware voet: 38 procent van de hardrijders rijdt daar 11 tot zelfs 40 km/uur te snel. “Vroeger mocht je daar 90. Die brede banen doen mensen vaak denken dat het wel veilig is om het gaspedaal wat dieper in te drukken.”(lees verder onder de grafiek)

Het gros van de overtreders loopt (of rijdt) overdag tijdens de week tegen de lamp. Ongeveer een derde wordt tijdens het weekend betrapt, een cijfer dat in de kustgemeentes wel een pak hoger ligt dan in minder toeristische regio’s.