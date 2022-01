In de politiezone RIHO (Roeselare, Izegem en Hooglede) worden er in de maand februari opnieuw op vooraf aangekondigde plaatsen snelheidscontroles gedaan.

In februari steekt RIHO zelfs een tandje bij. Op drie weekdagen en twee weekends na is er iedere dag controle in de kortste maand van het jaar. Ook in de resterende dagen van januari zijn er nog flitscontroles.