In 2024 ruim 1.000 overtredingen van bestuurders die door voetgangerszone op Korenmarkt reden: “Er komt een aanpassing”

Sinds het nieuwe bereikbaarheidsplan in Izegem helemaal in voege is, is het stukje Korenmarkt in Izegem vlak voor café De Vagant een voetgangerszone. Na een maand gedoogbeleid worden er nu ook effectief boetes van 58 euro uitgeschreven. “Er zijn in 2024 zeker duizend overtredingen geweest, maar dat resulteerde niet in evenveel boetes”, zegt algemeen directeur Anton Jacobus. “Maar we zien dat het aantal overtredingen nu ook spectaculair afneemt en dat de overtreders procentueel ook steeds meer van buiten Izegem komen.”

Het was duidelijk even wennen voor de autobestuurders toen de centrumbrug op 9 september open ging. Wie vanuit de kant Emelgem de volledige oversteek maakt over de Centrumbrug moet links de Ketelstraat in richting de Grote Markt en mag dus niet rechtdoor rijden. Dat staat er ook duidelijk aangegeven, maar blijkbaar vergisten zeker in de eerste weken heel wat mensen zich nog. Ook in de omgekeerde richting mag uiteraard niet in de voetgangerszone gereden worden, wie vanuit de Nieuwstraat komt heeft drie opties: rechts de Hallestraat, links de Melkmarktstraat of schuin links over de Korenmarkt richting het stadhuis. Maar dus niet rechtdoor richting de brug. Ook de fietsers moeten daar het nieuwe fietspad nemen (of afstappen). “In de eerste weken zagen we dat er wel tot 80 overtredingen per dag waren”, zegt Anton Jacobus. “Er is dan ook een gedoogbeleid gevoerd.” Maar de overtredingen werden uiteraard wel vast gesteld. “Daarna zijn we boetes beginnen geven. Die worden deels door de politiezone en deels door de stadsdiensten verwerkt. Het is zo dat we iemand die pakweg vijf keer na elkaar onwetend dezelfde beweging maakte op weg naar zijn of haar werk, maar één boete kreeg. Ook mensen die er even inreden en dan op hun stappen terugkeerden, konden we er uit filteren. Maar in totaal zijn er 2024 ruim 1.000 vaststellingen, maar dus zeker niet evenveel boetes.”

Die GAS-boete bedraagt 58 euro. “Dat is wettelijk vast gesteld, dat is ook evenveel voor iemand die zich pakweg verkeerd parkeert. We zien nu wel dat er procentueel steeds minder Izegemnaars de overtreding maken, maar meer mensen van buiten de stad. Vaak rijdt men ook op Waze, iets waar wij geen invloed op hebben. Als je dat blindelings volgt en niet naar de verkeersborden kijkt…. Ook zwaar verkeer mag niet over de brug naar de Korenmarkt, als er daar plots een tientonner strandt dan heeft hij al twee verbodsborden genegeerd.”

Schepen van Mobiliteit Bruno Lambert (STIP+) bevestigt dat het schepencollege zich over een aanpassing buigt. “Maar de beslissing daarover moet nog vallen.”