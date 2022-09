Iets minder dronken bestuurders aan de kust dan vorige zomer

Politiezone Westkust (De Panne/Koksijde/Nieuwpoort) maakte de resultaten bekend van de zomerbobcampagne die op 31 augustus afsloot. In totaal werd 58 bestuurders betrapt die teveel hadden gedronken. Dat maakt in totaal 8,2% uit van de gecontroleerde bestuurders en dat is iets beter dan vorig jaar.

De zomerbobcampagne liep van 1 juli tot en met 31 augustus en werd dus woensdag afgesloten in politiezone Westkust. De resultaten liggen min of meer in lijn van vorig jaar. “Vorig jaar waren 8,4% van de gecontroleerde bestuurders positief”, zegt woordvoerster Hélène Ingels van Westkust.

Strenge controles

“De cijfers voor dit jaar bleven nagenoeg stabiel. Er werden in totaal 740 ademtesten afgenomen bij bestuurders en daarvan hadden er 58 iets te veel gedronken. Dat is in totaal 8,2% of een kleine daling tegenover vorig jaar. Van die 58 bestuurders legden er 40 een positieve ademtest af en bliezen er 18 een resultaat ‘alarm’. Wij blijven streng controleren op het gebruik van alcohol achter het stuur en dit zowel bij gerichte controleacties als bij spontane controles.”

