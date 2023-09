Honderden flitsboetes na ‘onzichtbare’ zone 30 tijdens Highlight in Ieper: “Zo werd het een zéér duur festival”

Highlight Festival trok in het eerste weekend van september 11.000 bezoekers naar de weide aan de Ieperse Zuiderring. Om de veiligheid te verhogen werd toen een zone 30 ingesteld op een stukje Meenseweg. “Maar dat wisten wij niet”, reageren tal van verraste bestuurders die deze week een flitsboete in de bus kregen.

“Onze zoon kon lastminute een festivalticket bemachtigen en mijn vrouw voerde hem zaterdag om 22 uur naar Highlight”, vertelt Maxim Vermeeren (42) uit Zonnebeke. “Op een stuk Meenseweg, die uitmondt in zone 90, reed ze slechts 50 kilometer per uur omwille van het festival in de buurt. Ze schrok toen ze deze week niet één maar twee flitsboetes in onze bus vond: ook bij de terugrit was ze geflitst. Goed voor een totaalbedrag van 216 euro. Zo werd het een zéér duur festival.”

Open brief

Maxim is verkozen tot Zonnebeeks gemeenteraadslid (In Samen Spraak) en zetelt in de politieraad van politiezone Arro Ieper. “Het is mijn plicht om dingen die niet lopen zoals het zou moeten, onder de aandacht te brengen. Daarom schreef ik een open brief. Op sociale media stromen reacties binnen van tal van mensen die hetzelfde meemaakten.”

Volgens politiezone Arro Ieper werden er 700 personen geflitst. “Ik hoorde intussen mensen die gelijkaardige boetes in de bus kregen”, vervolgt Maxim. “Ook zij waren totaal verrast. De festivalparking bevond zich aan de Meenseweg, waardoor heel wat festivalgangers die drukke weg moesten kruisen tussen het kruispunt met de Wulvestraat en de rotonde met de Zuiderring. Een zone 30 lijkt me dan ook een goede maatregel om de veiligheid te garanderen, maar dan moet de snelheidsbeperking voldoende vooraf aangekondigd zijn.”

Weinig zichtbaar

“Richting Ieper geldt op de Meenseweg zone 70 km, maar ongeveer 100 meter verder dan de Wulvestraat wordt dit zone 90. Ter hoogte van de Wulvestraat werd één tijdelijk bord met snelheidsbeperking van zone 30 geplaatst, amper 50 meter verder werd de flitsradar opgesteld. Geen wonder dat er heel wat overtredingen werden vastgesteld. Zelfs als men het bord zou gezien hebben, dan had men geen tijd om op een veilige manier – zonder abrupt te remmen – de snelheid te minderen.”

“Bovendien werden overtredingen vastgesteld na 22 uur, wanneer één bord C43 weinig zichtbaar is. Men had de snelheid gradueel kunnen verlagen van 70 naar 50 en vervolgens naar 30. Men had al 200 meter voor de snelheidsbeperking een bord kunnen plaatsen.”

Fout rechtzetten?

“Ik hoop dat het Iepers stadsbestuur, dat hiervoor verantwoordelijk is, deze fout wil inzien en rechtzetten. In tijden waar veel burgers het financieel niet makkelijk hebben, lijkt het me geen goede zaak om mensen op deze manier diep in hun buidel te laten tasten.”

“Dergelijke werkwijze zorgt er enkel voor dat de weerstand tegen politie en controles groter wordt. Ik spreek liever rechtstreeks met de verantwoordelijken en had dit graag aangekaart in de politieraad. De vele gedupeerden hebben echter niet zoveel tijd om hun boete te betalen. Vandaar de open brief.”

Signalisatie checken

“Dit is het eerste wat ik ervan hoor”, zegt Emmily Talpe in een eerste reactie. Talpe, die als Iepers burgemeester (Open Ieper) ook het politiecollege van politiezone Arro Ieper voorzit, belooft om “de signalisatie te checken”.

(TP)