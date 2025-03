Helft van de ademtests in West-Vlaanderen uitgevoerd tijdens het weekend: “Dit spreekt het Pano-onderzoek tegen”

Uit cijfers die provincieraadslid Kurt Himpe (N-VA) opvroeg bij gouverneur Carl Decaluwé blijkt dat de helft van de ademtests in West-Vlaanderen vorig jaar tijdens het weekend werd uitgevoerd. Dit staat in contrast met de bevindingen van het Pano-onderzoek eind vorig jaar, waarin werd beweerd dat slechts 8,3 procent van de ademtests in het weekend plaatsvond. Zo werden in 2024 in totaal 94.940 ademtests uitgevoerd in de provincie, waarvan 47.840 tijdens het weekend. “De cijfers tonen dus duidelijk aan dat er substantiële controle-inspanningen zijn tijdens het weekend”, zegt Kurt Himpe.

Uit de opgevraagde cijfers blijkt verder dat er in 2024 in West-Vlaanderen in totaal 33.184 uren werd gecontroleerd. “Dat is meer dan de 22.031 uren in 2023 en de 9.940 controle-uren in 2022. De alcoholcontroles leidden in 2024 trouwens ook tot 410 intrekkingen van rijbewijs. De cijfers weerleggen ook de conclusie uit de Pano-reportage dat elke lokale politiezone eigen statistieken heeft over het aantal controles, maar dat die nergens centraal bijgehouden en geanalyseerd worden”, gaat Kurt Himpe verder. Gouverneur Carl Decaluwé communiceerde in zijn antwoord aan Himpe dat een verfijning van de cijfers wenselijk is, omdat niet geweten is hoeveel ademtests er ’s nachts afgenomen worden.

Ook percentage drugtesten tijdens het weekend bijzonder hoog

Vorig jaar waren er problemen met de aanlevering van speekseltesten en -collectoren, waardoor het aantal controles in 2024 daalde ten opzichte van de voorbije jaren. Maar van alle controles vonden vorig jaar 47,8 procent van de checklists en 52,7 procent van de speekseltesten plaats in het weekend en dat spreekt ook tegen dat in West-Vlaanderen slechts 8,3 procent van de controles in het weekend zou uitvoeren.

Eén derde van alle verkeersongevallen 2024 tijdens het weekend

Uit de informatie die Kurt Himpe opvroeg, blijkt verder dat in 2024 één derde van alle verkeersongevallen in de provincie West-Vlaanderen tijdens het weekend gebeurde. “Dat verklaart mogelijks de grotere inzet van de politiecapaciteit voor controles tijdens de week”, besluit provincieraadslid Himpe.