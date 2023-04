Heel wat wagens negeren zone 30 in Wervikse Koestraat: trajectcontrole zou oplossing moeten bieden

Meer dan waarschijnlijk komt er in de drukke Koestraat in Wervik, over een afstand van tweehonderd meter, als proefproject tijdelijk een trajectcontrole. Dat maakte schepen van Mobiliteit Tom Durnez (CD&V) bekend op de gemeenteraad. In de Koestraat geldt zone 30. Heel veel auto’s negeren dat, waaronder een flink aantal auto’s met een Franse nummerplaat richting Komen.

“Het invoeren van een trajectcontrole vinden we heel interessant”, zegt de bevoegde schepen. “We hadden hierover al een gesprek met een firma. Het ging om een eerste contact. Trajectcontrole in de Koestraat zou een mogelijke oplossing kunnen zijn. Budgettair is dit voor ons ook haalbaar.”

Bart Pynket (stadslijst Open Vld-Groen-Positief Project) was tot mei vorig jaar schepen van Mobiliteit. “We zijn alvast medestander van trajectcontrole want dat werkt”, liet hij horen. “Toen ik schepen was, zaten we ook aan tafel met een firma.”

Asverschuiving

Eerder is er in het stadhuis een bewonersvergadering geweest voor de inwoners uit de Koestraat en Scherpenheuvelstraat en daar maakte schepen Tom Durnez bekend dat er in de Koestraat als proefopstelling een asverschuiving komt. ‘”Het komt er aan”, bevestigt de schepen. (EDB)