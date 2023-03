Heel wat personen lopen tegen de lamp bij verkeerscontroles op invalswegen naar Kortrijk

Op dinsdag 28 februari 2023 voerden de interventieteams van PZ VLAS zowel in de namiddag als vooravond verkeerscontroles uit op enkele invalswegen van Kortrijk.

Verspreid over de Dumoulinlaan in Marke, de Gullegemsesteenweg in Bissegem, de Doornikserijksweg in Kooigem en de Kortrijksestraat in Heule, werden in totaal 127 bestuurders uit het verkeer gehaald en gecontroleerd (identificaties, boorddocumenten, doorzoeking voertuig …).

Zij moesten allemaal een alcoholtest ondergaan. 4 personen hadden te veel gedronken!

Verder werden nog volgende inbreuken vastgesteld:

1 bestuurder droeg zijn autogordel niet

1 bestuurder kon geen geldig rijbewijs voorleggen

1 bestuurder kon (niet meteen) een geldig autoverzekeringsbewijs voorleggen

2 bestuurders reden met een vervallen keuringsbewijs

1 bestuurder reed met (totaal) versleten banden

1 bestuurder kreeg een GAS-boete wegens foutief (gevaarlijk) parkeren

“Tijdens deze controleactie, waar ook preventief gepatrouilleerd werd in het kader van namiddag- en vooravondinbraken, werden geen verdachte personen geïdentificeerd. Met deze acties blijven we extra zichtbaar in het straatbeeld aanwezig, wat ook een ontradend effect heeft naar mogelijke inbrekers”.