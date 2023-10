Heel wat bestuurders reden te snel in fietsstraat in Oostduinkerke

Tijdens een verkeerscontrole van politiezone Westkust vorige vrijdag werden 73 bestuurders betrapt die te snel reden in een fietsstraat in Oostduinkerke. Op een totaal van 111 gecontroleerde auto’s daar ging het liefst om 66 procent die te snel reden.

De politieploeg stelde zich vorige vrijdag eerst op in de Victorlaan in Nieuwpoort. De maximaal toegelaten snelheid is er 50 kilometer per uur. “Tussen kwart na acht en tien uur ’s morgens werd de snelheid van 241 voertuigen gecontroleerd”, klinkt het bij de politie. “26 bestuurders reden te snel. Tussen half elf en twaalf uur stelden we ons op in de Noordzeedreef in Oostduinkerke. In deze fietsstraat mag maximaal 30 km/uur worden gereden. Van de 111 gecontroleerde voertuigen reden er 73 te snel. Dat is bijna 66 procent!”

“Als je te snel rijdt, zie je minder. Hou je dus aan de snelheidslimiet, dan heb je tijd om het verkeer te zien en op tijd te reageren bij onverwachte situaties. De snelheidslimiet is de veiligheidslimiet en te snel rijden zorgt voor een verminderd zicht. Dit geldt ook voor maar een beetje te snel rijden, voor ervaren chauffeurs en wanneer je alleen op de baan denkt te zijn. Een beetje te snel is nog altijd te snel, ervaring kan een vals gevoel van veiligheid geven en tegenwoordig ben je nooit nog alleen op de weg, zelfs al lijkt dat zo. Hou je dus aan de snelheidslimiet in elke situatie en zorg mee voor veilig verkeer voor iedereen.”(JH)