Hardrijder scheurt aan 82 kilometer per uur door bebouwde kom in Oostduinkerke

Politiezone Westkust hield dinsdag overdag een flitsactie in drie bebouwde kommen en daarbij werden 96 hardrijders betrapt. In de Leopold II-Laan in Oostduinkerke scheurde een man aan 82 kilometer per uur door de bebouwde kom.

Tijdens een flitsactie dinsdag betrapte politiezone Westkust 91 snelheidsovertreders. “De mobiele flitser was actief in de Leopold II laan te Koksijde, in de Koksijdeweg te De Panne en in de Ramskapellestraat te Nieuwpoort”, klinkt het bij politiezone Westkust.

“Deze plaatsen bevinden zich telkens binnen de bebouwde kom waar de maximaal toegelaten snelheid 50 km per uur is. In totaal 96 bestuurders respecteerden de maximaal toegelaten snelheid van 50 km per uur niet. In de Koksijdeweg te De Panne vonden de meeste snelheidsovertredingen plaats: daar waren het er 61. In Nieuwpoort waren het er 17 en in de Leopold II Laan dertien. In die straat stond de politie verderop de overtreders op te wachten. Wie te snel reed, werd uit het verkeer gehaald en meteen geconfronteerd met de overdreven snelheid. Daar reed één snelheidsduivel maar liefst 82 km per uur in de bebouwde kom!”

Het levert de bestuurder wellicht een ticketje richting politierechtbank op. (JH)