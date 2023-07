Hardrijder (57) uit Middelkerke uit verkeer gehaald na verschillende gevaarlijke inhaalmanoeuvres

Een politiepatrouille haalde een automobilist uit het verkeer die te hard reed en gevaarlijk rijgedrag vertoonde tijdens verschillende inhaalmanoeuvres.

Het feit speelde zich dinsdagavond na 20 uur af in de Zeedijk, de kustbaan tussen Oostende en Middelkerke in de rijrichting van de westkust. Een politiepatrouille in semianoniem dienstvoertuig zag dat de automobilist voor hen plots twee andere auto’s inhaalde en geen gebruik maakte van de richtingaanwijzers. Bovendien reed de chauffeur zowat de helft sneller dan de toegestane maximumsnelheid van 50 kilometer per uur.

Daarna haalde dezelfde bestuurder nog eens twee voertuigen in zonder de knipperlichten te gebruiken en door een volle witte lijn te overschrijden. De bestuurder haalde op dit stuk opnieuw een snelheid die de helft hoger lag dan het wettelijk maximum van 70 kilometer per uur.

De politie zette de automobilist, een man (57) uit Middelkerke, aan de kant. Hij was in orde met de boorddocumenten en legde een negatieve ademtest af. De politie stelde vervolgens een proces-verbaal op voor de vastgestelde verkeersinbreuken.