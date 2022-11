Grote verkeersactie langs Oostende invalswegen: niemand reed onder invloed van alcohol

Zaterdag organiseerden de dienst Verkeershandhaving en interventiepolitie samen een grote verkeerscontrole langs verschillende invalswegen.

85 bestuurders werden onderworpen aan een ademtest. Niemand reed onder invloed van alcohol. Eén bestuurder zat evenwel aan het stuur onder invloed van drugs en had een hoeveelheid drugs bij zich. Bovendien bleek de veertiger te rijden tijdens een verval van het recht tot sturen. Zijn voertuig was niet verzekerd en werd door de politiediensten geïmmobiliseerd.

Verder negeerden maar liefst 29 bestuurders het verkeersbord C3, dat een verboden toegang in beide richtingen voor iedere bestuurder aangeeft. Alle overtreders krijgen een onmiddellijke inning. Hetzelfde geldt voor de ene overtreder van het bord C1, dat een verboden richting voor elke bestuurder aanwijst.

Nog tijdens de verkeersactie werden tal van andere inbreuken vastgesteld: rijden met een gsm in de hand (2), het niet dragen van de gordel tijdens het rijden (3), misbruik maken van de busrijstrook (4) en rijden zonder fietslicht (4). In totaal schreef de politie ook dertien GAS-boetes uit voor verschillende parkeerinbreuken. Tot slot bleek één voertuig niet ingeschreven, waren drie andere voertuigen niet in orde met de keuring en was één voertuig niet conform de technische eisen.