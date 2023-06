Grote controleactie politie in Wevelgem en Ledegem: “16 PV’s uitgeschreven voor verkeersovertredingen”

Woensdag 28 juni vonden er in Wevelgem en Ledegem controleacties plaats. Dat deden door de politie en inspectiedienst RSZ. De politie schreef 16 PV’s uit voor verkeersovertredingen en de inspectiedienst stelde ook een aantal sociale inbreuken vast.

Op woensdag 28 juni hield de politiezone Grensleie in samenwerking met inspectiedienst RSZ een aantal controles op twee verschillende plekken. In de gemeente Wevelgem was dat in de industriezone Gullegem – Moorsele en in Ledegem op de provinciebaan N32. In totaal werden zo’n 16 PV’s uitgeschreven voor verkeersovertredingen. Er werden ook enkele sociale inbreuken vastgesteld.

Zeven mensen kregen een proces verbaal door gsm-gebruik achter het stuur. Twee anderen werden op het matje geroepen doordat ze hun gordel niet aanhadden. Andere vastgestelde verkeersovertredingen waren het negeren van een verboden toegang-bord, het tunen met een ongeldig keuringsbewijs en het ontbreken van een vervoersvergunning. De sociale inbreuken die de ordediensten vaststelden waren onder andere 16 inbreuken inzake werkloosheid (het niet invullen van de stempelkaart), een PV in verband met zwartwerk en een proces verbaal voor mensenhandel (uitbuiting).

Hoofdcommissaris Didier Vandecasteele is zeer tevreden over de samenwerking met de inspectiediensten en benadrukt dat de resultaten aantonen dat nog niet iedereen het belang van veiligheid in het verkeer inziet: “Zoals ook voorgeschreven in ons zonaal veiligheidsplan blijven wij inzetten op verkeersveiligheid. Daarnaast is ook de strijd tegen sociale fraude, mensenhandel en economische uitbuiting een item waar we volop op inzetten.”