Grote controleactie in Torhout: flessen lachgas gevonden, vrouw rijdt ondanks levenslang rijverbod

De politie hield afgelopen weekend een grote verkeerscontrole met tal van manschappen op twee plaatsen in Torhout. Er werd onder meer gecontroleerd op de Roeselaarseweg in de buurt van discotheek Place2Party. Daarbij werden onder andere twee flessen lachgas gevonden.

De verkeerscontrole vond plaats in de nacht van vrijdag op zaterdag. Het ging om een grote actie waarbij politiezone Kouter versterking kreeg van zone Regio Tielt en Brugge. Zo konden heel wat manschappen ingezet worden. De controles vonden plaats op twee tijdstippen en op twee locaties. Eerst werd gecontroleerd tussen 22 uur en 23.30 uur in de Oostendestraat. Daarbij werden drie rijbewijzen ingetrokken van bestuurders die te veel gedronken hadden: één voor vijftien dagen en twee voor zes uren. Een vrouw werd er betrapt terwijl ze al een levenslang rijverbod heeft lopen in een niet-verzekerde en gekeurde auto. Bovendien legde ze een positieve speekseltest af. Haar auto werd in beslag genomen en ze kreeg diverse pv’s mee. Daarnaast werden twee pv’s opgesteld voor drugsbezit, werd een taxi beboet en kreeg een bestuurder een pv van waarschuwing inzake tuning.

Van 1 uur tot 3 uur werd gecontroleerd op de Roeselaarseweg, in de buurt van discotheek Place2Party. Daar werden twee flessen lachgas in beslag genomen, kreeg iemand een pv voor drugsbezit en waren er boetes voor het niet dragen van de gordel, een verlopen keuring en kregen twee taxichauffeurs een onmiddellijke inning voor inbreuken op de bestuurderskaart. Twee bestuurders verloren het rijbewijs voor vijftien dagen omdat ze te veel gedronken had. Een derde voor drie uren.

Spoorkin

Ook politiezone Spoorkin (Veurne/Alveringem/Lo-Reninge) hield afgelopen week diverse alcoholcontroles op het grondgebied, van maandag tot zondag. In totaal werden 374 voertuigen aan de kant gezet voor een controle waarbij 325 bestuurders een snelle samplingtest en 65 bestuurders een ademtest aflegden. Daarvan bleken twee bestuurders uiteindelijk iets te veel gedronken te hebben. Hun rijbewijzen werden voor de duur van drie en zes uren ingetrokken. Niemand werd betrapt met drugs. Daarnaast schreef de politie ook nog drie pv’s van waarschuwing uit. (JH)