Grootschalige binationale politieactie tegen grenscriminaliteit

Heel wat autobestuurders lieten zich vrijdagnamiddag rond de klok van 17 uur op de expresweg N32 richting Frankrijk verrassen door een volkomen onverwachte file. Om na meer dan een halfuur stapvoets aanschuiven op een indrukwekkende politiemacht te stuiten aan het rondpunt nabij La Palma. Met deze grootschalige actie langs beide kanten van de Belgisch-Franse grens willen de ordediensten bewijzen dat het hen menens is in de strijd tegen de grenscriminaliteit.

De controleactie werd in de vooravond afgetrapt aan het rondpunt nabij La Palma. Dat gebeurde in aanwezigheid van gouverneur van West-Vlaanderen Carl Decaluwé, procureur des konings van West-Vlaanderen Filiep Jodts en de Meense burgemeester Eddy Lust.

Voor deze binationale actie werkte de Politiezone Grensleie samen met de politie van Moeskroen en de Franse politiediensten. Ook de douane, de sociale inspectiedienst en de Vlaamse belastingdienst voerden ter plaatse controles uit. Alles samen waren meer dan 100 mensen op de baan, die de hele avond op 10 verschillende plaatsen in Menen, Moeskroen en Frankrijk voertuigen controleerden.

Gemengde patrouilles

“Als grenszone worden we geconfronteerd met meerdere vormen van grensoverschrijdende overlast en criminaliteit”, zegt waarnemend korpschef Didier Vandecasteele van PZ Grensleie.

“De politie wordt beperkt door die grens, de criminelen niet. Door de akkoorden van Doornik II kan de politie wel grensoverschrijdend samenwerken. We kunnen aan de andere kant van de grens opereren en er zijn ook gemengde patrouilles mogelijk, waarbij Belgische en Franse agenten samen op pad gaan.”

“Met deze grote gezamenlijke actie willen we niet alleen misdrijven opsporen en criminelen afschrikken, maar we geven ook een signaal naar de burgers toe. We willen tonen dat er effectief iets gedaan wordt aan de grenscriminaliteit. Zo doen we wekelijks ook kleinere controles.”